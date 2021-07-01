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3-4 липня на Львівщині працюватимуть 14 центрів вакцинації. Локації та графіки

Ольга Денисяка

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Упродовж вихідних, 3-4 липня, у Львівській області працюватимуть 14 центрів вакцинації населення: у Львові, Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді, Бродах, Золочеві, Новому Роздолі, Жовкві та Новояворівську. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Графік роботи на 3-4 липня та локації центрів вакцинації:

Львів

  • Центр Довженка (Сихів) (м. Львів, пр. Червоної Калини, 81). Графік роботи: 3-4 липня, 10:00-15:00 год.
  • Стадіон «Арена Львів». Графік роботи: 3-4 липня, 10:00-19:00 год.
  • ТЦ «Форум Львів» (м. Львів, вул. Під дубом, 7В). Графік роботи: 3-4 липня, 10:00-15:00 год.
  • ТРЦ Victoria Gardens (м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А, другий поверх). Графік роботи: 3-4 липня 10:00-15:00 год.
  • IQmed Clinik (вул. Липова Алея, 15). Графік роботи: 3-4 липня, 10:00-15:00 год.

Дрогобич

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  • Районний будинок культури, м. Дрогобич, вул. 22 січня, 26. Графік роботи: 3-4 липня, 09:00-17:00 год.

Трускавець

  • Поліклінічне відділення КНП «Трускавецькка МЛ», м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Графік роботи: 3-4 липня, 09:00-15:00 год.

Стрий

  • Стрийська ЗОШ №5, м.Стрий, вул. Шевченка, 18. Графік роботи: 3-4 липня, 09:00-16:00 год.

Червоноград

  • ЦПМСД м.Червонограда, м. Червоноград, вул. Івасюка, 8. Графік роботи: 3-4 липня, 08:30-15:00 год.

Новояворівськ

  • Палац культури «Кристал», м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 1. Графік роботи: 3-4 липня, 10:00-15:00.

Броди

  • Бродівський народний дім, м. Броди, вул. Коцюбинського, 70. Графік роботи: 3-4 липня, 10:00-14:00 год.

Золочів

  • Золочівський палац культури ім. Ігоря Білозора, м. Золочів, вул. В.Чорновола, 1. Графік роботи: 3-4 липня, 10:00-14:00 год.

Жовква

  • КНП «Жовківська лікарня», поліклінічне відділення, м. Жовква, вул. Львівська, 17. Графік роботи: 3-4 липня, 9:00-14:00 год.

Новий Розділ

  • Поліклініка КНП «Новороздільська міська лікарня» – м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37. Графік роботи: 3-4 липня, 10:00-14:00 год.

Як повідомляв Львівський портал, в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

На вакцинацію можуть прийти усі зареєстровані в додатку «Дія», а також ті, хто має бажання вакцинуватись.

Зазначимо, що 28 тисяч мешканців Львівщини мають дві необхідні дози вакцини, відтак уже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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