На Львівщині – 49 нових хворих на Covid

Станом на ранок п’ятниці, 2 липня, на Львівщині виявили 49 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали менше сотні людей, ще троє померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 137 503 людини.

Протягом четверга, 1 липня, лабораторні центри провели 839 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 49, тобто майже 6% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 26 осіб – це львів’яни.

За даними ЛОДА, всіх нових хворих виявили у таких районах: Львівському – 30 (м. Львів – 26), Стрийському – 14, Самбірському – 2, Яворівському – 2, Дрогобицькому – 1. Жодного нового випадку Covid минулої доби не підтвердилось у Золочівському та Червоноградському районах.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3653 людини (+3 за останню добу). Побороти недугу зуміли 132 962 пацієнти (+90 за минулу добу).

Нагадаємо, ще з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято менше 9% ліжок, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів. Через це на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 156 тисяч мешканців Львівщини, із них трохи більше 28 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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