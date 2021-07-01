Коронавірус підхопили ще 705 українців, 51 хворий помер

Станом на ранок четверга, 1 липня, в Україні лабораторно підтвердили 705 нових випадків коронавірусу. Помер 51 українець, тоді як одужали майже 2 тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 235 801 людина. Протягом середи, 30 червня, діагноз встановили ще 705 новим хворим, серед них 18 медиків та 28 дітей.
Одужали за останню добу 1 719 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 51 хворий.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 391 людина, натомість одужали 2 168 387 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):
- м. Київ – 231/5667
- Київська область – 56/1163
- Харківська область – 41/1985
- Одеська область – 41/1818
- Дніпропетровська область – 31/3256
- Львівська область – 29/2189
- Донецька область – 28/2233
- Луганська область – 28/227
- Херсонська область – 26/491
- Черкаська область – 25/327
- Запорізька область – 24/1117
- Сумська область – 21/797
- Вінницька область – 17/1230
- Житомирська область – 17/775
- Миколаївська область – 16/1115
- Хмельницька область – 12/856
- Полтавська область – 11/896
- Рівненська область – 11/1005
- Волинська область – 10/582
- Чернігівська область – 8/1502
- Івано-Франківська область – 7/1037
- Чернівецька область – 5/136
- Кіровоградська область – 4/619
- Закарпатська область – 3/459
- Тернопільська область – 3/232.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.
Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
В Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.
Однак новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, може призвести знову до посилення карантину в Україні.
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Наталя Дуляба