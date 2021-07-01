Коронавірус підхопили ще 705 українців, 51 хворий помер

Станом на ранок четверга, 1 липня, в Україні лабораторно підтвердили 705 нових випадків коронавірусу. Помер 51 українець, тоді як одужали майже 2 тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 235 801 людина. Протягом середи, 30 червня, діагноз встановили ще 705 новим хворим, серед них 18 медиків та 28 дітей.

Одужали за останню добу 1 719 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 51 хворий.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 391 людина, натомість одужали 2 168 387 українців.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

м. Київ – 231/5667

Київська область – 56/1163

Харківська область – 41/1985

Одеська область – 41/1818

Дніпропетровська область – 31/3256

Львівська область – 29/2189

Донецька область – 28/2233

Луганська область – 28/227

Херсонська область – 26/491

Черкаська область – 25/327

Запорізька область – 24/1117

Сумська область – 21/797

Вінницька область – 17/1230

Житомирська область – 17/775

Миколаївська область – 16/1115

Хмельницька область – 12/856

Полтавська область – 11/896

Рівненська область – 11/1005

Волинська область – 10/582

Чернігівська область – 8/1502

Івано-Франківська область – 7/1037

Чернівецька область – 5/136

Кіровоградська область – 4/619

Закарпатська область – 3/459

Тернопільська область – 3/232.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

В Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Однак новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, може призвести знову до посилення карантину в Україні.

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