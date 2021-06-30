Коронавірус підхопили ще 30 мешканців Львівщини

Станом на ранок середи, 30 червня, на Львівщині виявили 30 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 62 людей, померлих за добу немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 137 425 людей.

Протягом вівторка, 29 червня, лабораторні центри провели 882 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 30, тобто лише 3% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 15 осіб – це львів’яни.

За даними ЛОДА, всіх нових хворих виявили у таких районах: Львівському – 16 (м. Львів – 15), Стрийському – 1, Самбірському – 1, Золочівському – 1, Яворівському – 5, Дрогобицькому – 6. Жодного нового випадку Covid минулої доби не підтвердилось у Червоноградському районі.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3650 людей (+0 за останню добу). Побороти недугу зуміли 132 606 пацієнтів (+62 за минулу добу).

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято менше 9% ліжок, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів. Через це на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 156 тисяч мешканців Львівщини, із них трохи більше 28 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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