У МОЗ нагадують, від яких хвороб варто захиститись за допомогою вакцинації

Щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі від небезпечних хвороб та запобігає 1,5 мільйонам летальних випадків від інфекційних хвороб. Відтак у Міністерстві охорони здоров’я нагадують, від яких хвороб варто захиститись за допомогою вакцинації.

Як повідомляють у МОЗ в Україні Календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

«За державні кошти МОЗ України закуповує вакцини за Календарем і таким чином гарантує можливість українцям отримати безоплатні щеплення проти цих хвороб. Також є рекомендовані щеплення, що не входять в обов’язковий перелік, але можуть захистити від небезпечних хвороб. Такі вакцини можна придбати за власний кошт в аптеці або зробити щеплення у приватній клініці», – йдеться у повідомленні.

Вітряна віспа

Вітряна віспа є однією з найпоширеніших інфекцій у світі. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом та є надзвичайно заразним.

Вітряну віспу ще називають «вітрянкою». Захворювання зазвичай переноситься легко, проте можуть виникнути ускладнення. Більшість з них зумовленні приєднанням бактеріальної інфекції, наприклад, пневмонії. Також може виникнути ураження нервової системи та сепсис. Важкий перебіг хвороби та ускладнення частіше бувають у людей з ослабленим імунітетом, літніх, немовлят.

В багатьох країнах світу щеплення від вітряної віспи входить до переліку обов’язкових. В Україні вона рекомендована для тих, хто входить у групу ризику, а також жінкам, які планують вагітність та раніше не хворіли на вітряну віспу, оскільки вірус здатний проникнути через плаценту до плоду та викликати негативні наслідки. Для забезпечення раннього захисту від інфекції достатньо двох доз вакцини.

Папіломавірус

Причиною 70% випадків раку шийки матки є папіломавірус. Папіломавірус передається під час статевого контакту, зокрема, контакту «шкіра до шкіри» в інтимних зонах. Більшість людей заражаються вірусом папіломи людини (ВПЛ) невдовзі після початку статевого життя. Інфікування відбувається безслідно, однак зумовлює зміни в клітинах слизової оболонки шийки матки, що може призвести до розвитку раку.

Попередити інфікування ВПЛ можна щепленням, що на 90% зменшує ймовірність новоутворень.

Вакцинацію краще робити до початку статевого життя. Рекомендований вік для імунізації проти папіломавірусу – 9-14 років.

1 800 доз двовалентної вакцини проти ВПЛ закупила AHF Ukraine для 600 дівчат з ВІЛ у 23 регіонах України.

Вакцини проти папіломавірусу застосовують у 84 країнах світу, наприклад, у США, Канаді та більшості країн ЄС. Близько 80 мільйонів людей вже вакцинуватись проти папіломавірусу. Ефективність та безпечність вакцин проти ВПЛ підтверджено численними міжнародними дослідженнями.

Гепатит

Гепатит А — вірусне захворювання печінки. В Україні трапляються його спалахи через забруднення води. Щеплення від вірусного гепатиту А (ВГА) рекомендовані дітям і дорослим. Також вакцинація від гепатиту А рекомендована всім, хто планує відвідати країни, де він поширений, зокрема: Африку, Азію і Південну Америку.

Щодо вірусного гепатиту В (ВГВ), то з 2000 року вакцина від нього входить до Календаря профілактичних щеплень. Для дітей вона безкоштовна. Для дорослих ця вакцина входить до переліку рекомендованих. Імунізація проти гепатиту B захистить людину від небезпечних наслідків вірусної інфекції: цирозу і раку печінки. Схему вакцинації і дозування препарату підбирає лікар (залежно від віку та медичної історії пацієнта).

Пневмококова інфекція

У всьому світі пневмококова інфекція — одна із основних причин смертності серед дітей до 5 років. Згідно з оцінками ВООЗ щороку у світі реєструють 1,6 млн летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань, близько 50% з них – серед дітей до 5 років.

Пневмокок є причиною таких небезпечних захворювань, як менінгіт, бактеріємія та сепсис. У 2018 році зареєстровано 43 випадки пневмококового менінгіту, із них 10 — серед дітей віком до 17 років.

Найбільше випадків серед дитячого населення — 50% (5 осіб) зареєстровано у віці 5–9 років.

Захиститися від захворювання можна, отримавши дозу відповідної вакцини. Дітям вакцинацію проти пневмококової інфекції можна проводити одночасно з іншими вакцинами, передбаченими Календарем.

Щепитися можливо у будь-якому віці. Щеплення проти пневмококової інфекції не включено до обов’язкових профілактичних щеплень Календаря — воно належить до рекомендованих щеплень.

Менінгококова інфеція

Менінгококовий менінгіт — небезпечна інфекція, яка вражає оболонки головного та спинного мозку. Якщо вчасно не розпочати лікування, то 50% випадків закінчуються летально.

До груп ризику належать діти, люди з ослабленим імунітетом, вагітні, мікробіологи, які працюють в лабораторіях з патогенними бактеріями.

Також до групи ризику належать мандрівники, які подорожують в країни Африки, на південь від Сахари, від Сенегала до Ефіопії. Цей регіон називають «поясом менінгіту».

На сьогодні вакцинація є найкращим способом захистити себе та своїх дітей від бактеріального менінгіту

Ротавірусная інфекція

Ротавіруси є найбільш поширеною причиною важких діарейних захворювань у дітей молодшого віку в усьому світі.

За останні 10 місяців минулого року в Україні було зареєстровано 9 тис. випадків ротавірусного ентериту. Майже кожна дитина у світі, до досягнення 5-річного віку, заражається ротавірусом принаймні один раз. Однак з кожним наступним зараженням імунітет посилюється.

Джерелом ротавірусів є людина. Інфікування відбувається фекально-оральним шляхом як безпосередньо, так і під час контакту з поверхнями і предметами, що могли бути забруднені: іграшками, підлогою, меблями, одягом тощо, а також під час їжі.

Основними методами профілактики ротавірусної інфекції є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни. Вакцина захищає від ротавірусних гастроентеритів і розвитку тяжких форм захворювання. Для забезпечення раннього захисту від інфекції достатньо дві дози. Курс вакцинації слід завершити до досягнення дитиною віку 24 тижні.

Грип

Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Найчастішим ускладненням хвороби є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до летальних наслідків.

Захистити себе і своїх дітей від грипу допоможе вакцинація. Це найефективніший та найбільш безпечний метод протистояти цій хворобі.

Вакцинуватися краще до початку циркуляції вірусу грипу. Проте вакцинуватись від грипу не пізно упродовж усього сезону активності захворювання. Захисні антитіла в щепленої людини виробляються від 7 до 14 днів. Вакцинуватись від грипу необхідно щороку.