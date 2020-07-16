За пів року менше 30% малюків отримали необхідні щеплення, – МОЗ

Станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК). Відтак у МОЗ зкликають батьків надолужити пропущені щеплення дітей за віком. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я МОЗ.

За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету – необхідних 95%.

За 5 місяців 2019 вакциною КПК було щеплено 41,9% дітей до року. Торік вказаний темп вакцинації КПК дозволив досягти лише 93,2%.

У ЦГЗ наголошують, що вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною. Будь-які переривання планової імунізації навіть на короткий період призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій.

Нагадаємо, ВООЗ закликала країни не припиняти вакцинацію через COVID-19.

Львівський портал повідомляв, що щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі від небезпечних хвороб та запобігає 1,5 мільйонам летальних випадків від інфекційних хвороб. Тож від яких хвороб варто захиститись за допомогою вакцинації читайте за посиланням.