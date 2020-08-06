Степанов не задоволений рівнем вакцинації на Львівщині

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов стверджує, що Львівська область є одним із антилідерів за рівнем імунізації населення. Про це він заявив у четвер, 6 серпня, під час свого візиту до Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Очільник МОЗ зауважив, що приїхав до Львова, аби проінспектувати лікарні. Втім крім цього він збирається обговорити із керівництвом Львівської ОДА ситуацію із вакцинацією.

За словами Максима Степанова, Львівщина є однією з областей, де найсуттєвіше впав показник імунізації населення.

«На порядку денному буде стояти питання щодо вакцинації населення, адже дуже сильно впав рівень охоплення щепленнями. В різних регіонах ситуація є різною, але загалом рівень імунізації знизився від 3% до 27%. І Львівська область – один із антилідерів. Я піднімав уже це питання перед місцевою владою, бо це дуже важливо – не збиватися з Календаря щеплень», – відзначив Максим Степанов.

Він також зауважив, що найменше щеплень в Україні зробили у квітні-травні, коли діяв жорсткий карантин. Втім глава МОЗ наголосив, що міністерство не вносило жодних змін у Календар щеплень, відтак коронавірус не є причиною не проходити планову вакцинацію.

«Ми розуміємо, що в квітні-травні, в час жорстких карантинних обмежень, багато хто не робив щеплення. Але треба це зробити зараз, потрібно активізуватись у цьому напрямку», – додав Степанов.

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Нагадаємо, через COVID-19 в Україні стрімко впав рівень імунізації населення. Станом на початок червня менше третини дітей отримала необхідні щеплення.

У Центрі громадського здоров’я заявляють, що вакцинація є цілком безпечною під час пандемії коронавірусу. Ігнорування щеплень навпаки може призвести до спалаху нових інфекційних захворювань. Своєю чергою ВООЗ також закликала країни не припиняти вакцинацію через COVID-19.

Як писав Львівський портал, щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі від небезпечних хвороб та запобігає 1,5 мільйонам летальних випадків від інфекційних хвороб. Від яких саме хвороб варто захиститись за допомогою вакцинації, читайте за посиланням.

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