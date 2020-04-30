ОСТАННІ НОВИНИ

ВООЗ закликає країни не припиняти вакцинацію через COVID-19

Ольга Денисяка

|

Через пандемію коронавірусу країни не мають припиняти програми вакцинації. Про це на брифінгу заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге, передає РБК-Україна.

 

За його словами, країни повинні бути відкриті до нових шляхів надання та отримання медичної допомоги.

«Ми не можемо дозволити собі, щоб трагедія COVID-19 перетворилася на катастрофу погіршення здоров’я людей від інших причин», – сказав Ханс Клюге.

Він підкреслив, що, в першу чергу, необхідно продовжувати діючі програми щодо вакцинації дітей, зокрема, імунізації від кору.

«Ми не можемо дозволити, щоб вплив COVID-19 посилився через ігнорування інших життєво важливих заходів захисту у сфері охорони здоров’я. Я ціную те, що під час пандемії країни знайшли нові способи допомогти дітям», – додав Клюге і закликав батьків не ігнорувати необхідну вакцинацію заради захисту дітей.

Львівський портал повідомляв, що щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі від небезпечних хвороб та запобігає 1,5 мільйонам летальних випадків від інфекційних хвороб. Тож від яких хвороб варто захиститись за допомогою вакцинації читайте за посиланням.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...