ВООЗ закликає країни не припиняти вакцинацію через COVID-19

Через пандемію коронавірусу країни не мають припиняти програми вакцинації. Про це на брифінгу заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге, передає РБК-Україна.

За його словами, країни повинні бути відкриті до нових шляхів надання та отримання медичної допомоги.

«Ми не можемо дозволити собі, щоб трагедія COVID-19 перетворилася на катастрофу погіршення здоров’я людей від інших причин», – сказав Ханс Клюге.

Він підкреслив, що, в першу чергу, необхідно продовжувати діючі програми щодо вакцинації дітей, зокрема, імунізації від кору.

«Ми не можемо дозволити, щоб вплив COVID-19 посилився через ігнорування інших життєво важливих заходів захисту у сфері охорони здоров’я. Я ціную те, що під час пандемії країни знайшли нові способи допомогти дітям», – додав Клюге і закликав батьків не ігнорувати необхідну вакцинацію заради захисту дітей.

Львівський портал повідомляв, що щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі від небезпечних хвороб та запобігає 1,5 мільйонам летальних випадків від інфекційних хвороб. Тож від яких хвороб варто захиститись за допомогою вакцинації читайте за посиланням.