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Допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідальністю керівника навчального закладу, – МОН

Соломія Головіна

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Міністр освіти і науки України Ганна Новосад заявляє, що допуск до школи дітей, що не пройшли вакцинації, буде особистою відповідальністю керівника навчального закладу. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

«За кожну конкретну школу відповідає директор. Тому очевидно, якщо буде ухвалено якесь рішення із цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу – прийняти в школу дитину або запропонувати якусь іншу форму навчання, враховуючи наявну довідку», – повідомила Новосад в інтерв’ю виданю.

Водночас міністр наголосила, що такі рішення ще напрацьовують спільно з Міністерством охорони здоров’я.

Новосад також зазначила, що Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести зміни до довідки 086, яка є обов’язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб зазначати там статус про наявність чи відсутність щеплення. «Чекаємо на реакцію від них, і це буде перший крок для вирішення цього питання», – розповіла вона.

Крім того, за словами Новосад, відомство підготувало лист у регіони з пропозиціями до голів обласних державних рад посилити нагляд за тим, щоб діти були прищеплені.

Як повідомляв Львівський портал, за даними ЮНІСЕФ, Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році. Також до десятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен і Румунія. Зазначимо, що стаття 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється. Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів.

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