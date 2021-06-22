Ще на двох локаціях у Львові відкривають центри covid-вакцинації

23-24 червня мобільні бригади робитимуть щеплення проти коронавірусу ще на двох нових локаціях у Львові – у ТРЦ «Вікторія Гарденс» та в ліцеї «Львівський». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, щеплення проти Covid-19 у середу-четвер, 23-24 червня у Львові можна буде зробити у ТРЦ «Вікторія Гарденс» та в ліцеї «Львівський». Центри вакцинації тут працюватимуть зі 16:00 до 19:00 год.

Мобільні бригади проводитимуть вакцинацію на другому поверсі ТРЦ «Вікторія Гарденс», у ліцеї – у вестибюлі. Щеплення робитимуть китайською вакциною CoronaVac не лише зареєстрованим у додатку «Дія», а й усім охочим. Втім для цього необхідно мати укладену декларацію із сімейним лікарем або пред’явити паспорт.

Також 23-24 червня щеплення робитимуть й у ТРЦ Forum Lviv.

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Зазначимо, що загалом у Львові працюють три центри вакцинації: на «Арені Львів», у ТРЦ Forum Lviv та в Центрі Довженка на Сихові. В останньому щеплення роблять усім охочим, для цього не потрібно бути зареєстрованим у «Дії».

Натомість на території області відкрили п’ять таких пунків щеплень у Дрогобичі, Новояворівську, Стрию, Самборі та Червонограді.

В усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення робитимуть вакциною китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Як писав Львівський портал, covid-щеплення наразі отримали понад 114 мешканців Львівщини, більше 16 тисяч із них вже отримали необхідні дві дози вакцини.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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