Проти Covid-19 почали вакцинувати робочі колективи. Деталі

В Україні стартувала covid-вакцинація організованих робочих колективів. Щеплення роблять американською вакциною Pfizer, наразі на черзі «стоять» понад 216 тисяч працівників компаній. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Із 22 червня мобільні бригади починають виїжджати на вакцинацію у компанії, які у своєму штаті мають більше 50 осіб, які висловили бажання щепитись проти коронавірусу.

Такі організовані колективи вакцинують у всіх регіонах у послідовності, в якій вони записувались через контакт-центр МОЗу. У міністерстві зауважують, що темпи вакцинації залежатимуть від кількості мобільних бригад. Наразі медики продовжують проходити спецнавчання, тож найближчим часом бригад по Україні побільшає.

Наразі на вакцинацію проти коронавірусу записались 1 447 організованих колективів, а це – 216 893 працівники. Всім їм щеплення робитимуть вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

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Що потрібно, аби на підприємство приїхала мобільна бригада

Для того, аби до вас в організацію/підприємство приїхала мобільна бригада і провела вакцинацію, необхідно, аби було не менше 50 осіб, які готові зробити covid-щеплення. Залишити заявку для щеплення співробітників компанії можна за номером контакт-центру: 0-800-60-20-19.

В колективі має бути особа, відповідальна за підготовку й організацію вакцинації. Вона повинна скласти поіменні списки з охочих щепитись.

Коли підійде час щеплення колективу, регіональний координатор із вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

До приїзду мобільної бригади керівництво колективу має забезпечити:

приміщення для вакцинації:

– заздалегідь підготовлене, гігієнічно чисте, добре освітлене;

– відділене від будь-яких виробничих площ або відкритих просторів із робочими місцями;

– має вентиляцію для постачання свіжого повітря (припливна вентиляція, вікно тощо);

– має достатню площу для комфортної роботи мобільної бригади з вакцинації у складі щонайменше трьох осіб;

– оснащене кушеткою для пацієнтів, стільцями та столиками для роботи мобільної бригади;

– обладнане столиком, який може вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали та коробку для безпечної утилізації шприців;

– має доступ до місця для гігієни рук (доступ до рукомийника), диспенсер зі спиртовмісним антисептиком, дезінфектант для обробки столика, де розгортається місце підготовки вакцини для щеплення;

– має доступ до інтернету (WiFi).

приміщення для медичного спостереження після щеплень, де зможуть перебувати пів години 5-10 осіб.

маски, які закриватимуть рот та ніс (по одній масці на працівника на кожні 2 години).

Водночас якщо охочих зробити щеплення проти Covid-19 у компанії назбирається менше ніж 50 осіб, то у МОЗ рекомендують їм записуватись індивідуально на сайті або у мобільному додатку «Дія», або за номером контакт-центру: 0-800-60-20-19.

Нагадаємо, що проти коронавірусу провакцинували вже понад 2 мільйони українців, на Львівщині щеплення зробили більше ніж 116 тисячам людей.

Темпи вакцинації в Україні почали нарощувати у середині червня. Рекордну добову кількість щеплень зробили 16 червня – 76 538.

У МОЗ кажуть, що Дня Незалежності в Україні вдасться робити до 220 тисяч covіd-щеплень на добу.

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