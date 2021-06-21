В Україні зафіксували 323 нових випадки зараження короонавірусом

У неділю, 20 червня, в Україні виявили 323 нових випадки коронавірусу, при цьому 16 хворих померли. Про це інформує пресслужба МОЗ, передає Львівський портал.

Так, минулої доби на коронавірус захворіли ще 323 українців. Серед нових хворих немає жодного медпрацівника, водночас інфікувалися 15 дітей. Одужали ще 677 осіб. У медзаклади госпіталізували 375 пацієнтів.

Найбільше нових випадків зраження Covid-19 зареєстрували у м. Київ (+95,) Миколаївській (+26), Львівській (+23), Дніпропетровській (+22) та Запорізькій (+22) областях.

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За неділю здійснили 14 098 досліджень на коронавірус. З них методом ПЛР – 8 943 тестувань, методом ІФА – 1 147 тестувань, експрес-тестами – 4 008 тестувань.

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 229 846 осіб, одужали – 2 152 140 осіб, від ускладнень померли 52 032 хворих.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. Згодом Україна увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Додамо, що в Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців. Також тепер усі масові заходи можна проводити у приміщення із 100% наповненістю.

Разом з тим, науковці вже прогнозують, що нова хвиля Covid може початися раніше осені та зі Сходу України.

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