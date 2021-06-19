На Львівщині – 61 новий хворий на коронавірус за добу

Станом на ранок суботи, 19 червня, на Львівщині підтверджено 137 160 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу виявили 61 нового хворого. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Протягом 18 червня лабораторні центри провели 1325 ПЛР-тестів, з яких 61 виявився позитивним. Серед нових хворих – 26 львів’янин.

Загалом в області Covid підхопили 137 160 осіб. Від ускладнень інфекції померла 3633 людина (+2 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 131 643 пацієнти (+60 за останню добу).

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

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Тим часом завантаженість лікарень хворими на коронавірус впала до рекордно низького рівня – менше 10%, у сімох лікарнях уже взагалі немає covid-пацієнтів. Відтак на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 100 тисяч мешканців Львівщини. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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