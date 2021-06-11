На Львівщині зробили 100 тисяч Covid-щеплень. Темпи вакцинації планують нарощувати

Станом на 11 червня на Львівщині вже зробили 100 тисяч щеплень проти коронавірусної інфекції. В області планують нарощувати темпи вакцинації – планують збільшувати можливості пунктів щеплення та Центрів вакцинації. Про це під час брифінгу регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут, передає Львівський портал.

Загалом в області провели 101 250 щеплень від коронавірусу. З них щеплено першою дозою 93 073 людини, другою дозою – 8 177 людей. Олег Когут зазначає, що ситуація з вакцинацією в області є стабільною. Він запевняє, що проблем із кількістю вакцин на Львівщині немає.

«Зараз збираємося значно нарощувати можливості вакцинальної кампанії. Ми вже перейшли рубіж у 100 тисяч. Проблем із вакцинами на Львівщині немає. Ми маємо у достатній кількості доз вакцини AstraZeneca. Вона в основному буде використана для осіб, які отримали першу дозу цього препарату. Є достатня кількість вакцин CoronaVac, а також Pfizer. Разом з тим, ми очікуємо ще поступлення цих вакцин у досить значних кількостях», – наголошує регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області.

Олег Когут зазначає, що на Львівщині розглядають можливість збільшення можливостей пунктів щеплення та центрів вакцинації.

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«Це є наша перспектива. І враховуючи те, що до Дня Незалежності в Україні планують провакцинувати 10 млн людей, то на кожен пункт щеплення буде велике навантаження і ми до нього готуємося. Зараз на Львівщині є 163 пункти щеплення, вони всі готові до роботи», – додав він.

Нагадаємо, цими вихідними, 12 та 13 червня, на Львівщині працюватимуть вісім Центрів вакцинації, де робитимуть щеплення проти коронавірусу. Три з них знаходитимуться у Львові, а решта – в області. З локаціями, а також графіками їх роботи можна ознайомитися за посиланням.

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