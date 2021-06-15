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Заповненість covid-лікарень Львівщини впала до рекордного рівня

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 15 червня covid-лікарні Львівщини завантажені на 9%, у семи лікарня вже немає хворих. Про це під час брифінгу 15 червня заявив генеральний директор Львівського обласного госпіталю ветеранів воєн та репресованих ім. Ю. Липи Максим Прикупенко, передає Львівський портал.

За його словами, зараз у лікарнях, відведених для лікування хворих на коронавірус, перебуває 414 осіб. Більшість хворих – у стані середньої важкості.

Також він зазначив, що впродовж декількох тижнів у медзакладах Львівщини суттєво зменшується кількість пацієнтів з коронавірусом. Зараз лікарні завантажені на 9%. Станом на сьогодні в реанімації перебуває 44 людини, з них на апаратах ШВЛ – 9.

«Симтоматика суттєво не відрізняється від попереднього періоду. Загалом пацієнти перебувають у стані середньої важкості. Спостерігаємо тенденцію, що за останні 2-3 тижні суттєво зменшується кількість госпіталізацій», – зазначив Максим Прикупенко.

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За даними ЛОДА, найбільше пацієнтів знаходиться у Стрийській міській лікарні (68) та у Львівській обласній інфекційній лікарні (65).

При цьому у  семи лікарнях немає жодного пацієнта – у Львівській обласній клінічній лікарні, 8 міській лікарні Львова, 1 міській лікарні Львова, Жовківській центральній районній лікарні, Жидачівській центральній районній лікарні, Пустомитівській центральній районній лікарні, 1-му пологовому будинку.

Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

  • у Стрийській міській лікарні – 68
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 65
  • у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 60
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 47
  • у Центрі легеневого здоров’я – 43
  • у Рудківській лікарні – 28
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 22
  • у Стебницькій міській лікарні – 19
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 19
  • у Сокальській центральній районній лікарні – 18
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні – 14
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6
  • у 5 міській лікарні Львова– 5
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 0
  • у 8 міській лікарні Львова– 0
  • у 1 міській лікарні Львова– 0
  • у Жовківській центральній районній лікарні – 0
  • у Жидачівській центральній районній лікарні – 0
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні – 0
  • у 1-му пологовому будинку – 0

Зазначимо, через зменшення кількості пацієнтів на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень. З переліком тих медзакладів, які прийматимуть хворих на Covid в області, можна ознайомитися за посиланням.

За минулу добу коронавірус виявили у 34 мешканців Львівщини. Водночас 138 людей одужали та 7 – померли.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 100 тисяч мешканців Львівщини. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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