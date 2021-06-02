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Covid в Україні: 2 205 нових хворих, 158 померли

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 2 червня, в Україні лабораторно підтвердили 2 205 нових випадків коронавірусу. Померли 158 українців, тоді як одужали понад 9 тисяч хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 206 836 людей. Протягом вівторка, 1 червня, діагноз встановили ще 2 205 новим хворим, серед них 85 медиків та 104 дитини.

Одужали за останню добу 9 405 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 158 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 50 857 людей, натомість одужали 2 062 572 українці.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

  • м. Київ – 473/1 625
  • Київська область – 178/256
  • Харківська область – 139/1 926
  • Запорізька область – 124/650
  • Донецька область – 112/586
  • Рівненська область – 104/443
  • Дніпропетровська область – 94/3 456
  • Черкаська область – 83/174
  • Чернігівська область – 82/530
  • Херсонська область – 74/426
  • Сумська область – 72/901
  • Львівська область – 70/515
  • Миколаївська область – 70/936
  • Хмельницька область – 57/178
  • Одеська область – 54/535
  • Івано-Франківська область – 53/191
  • Волинська область – 53/208
  • Житомирська область – 49/118
  • Чернівецька область – 46/40
  • Вінницька область – 45/336
  • Тернопільська область – 43/154
  • Закарпатська область – 43/370
  • Кіровоградська область – 33/153
  • Полтавська область – 30/1 078
  • Луганська область – 24/34

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьох хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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