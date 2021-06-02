Covid в Україні: 2 205 нових хворих, 158 померли

Станом на ранок середи, 2 червня, в Україні лабораторно підтвердили 2 205 нових випадків коронавірусу. Померли 158 українців, тоді як одужали понад 9 тисяч хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 206 836 людей. Протягом вівторка, 1 червня, діагноз встановили ще 2 205 новим хворим, серед них 85 медиків та 104 дитини.
Одужали за останню добу 9 405 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 158 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 50 857 людей, натомість одужали 2 062 572 українці.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):
- м. Київ – 473/1 625
- Київська область – 178/256
- Харківська область – 139/1 926
- Запорізька область – 124/650
- Донецька область – 112/586
- Рівненська область – 104/443
- Дніпропетровська область – 94/3 456
- Черкаська область – 83/174
- Чернігівська область – 82/530
- Херсонська область – 74/426
- Сумська область – 72/901
- Львівська область – 70/515
- Миколаївська область – 70/936
- Хмельницька область – 57/178
- Одеська область – 54/535
- Івано-Франківська область – 53/191
- Волинська область – 53/208
- Житомирська область – 49/118
- Чернівецька область – 46/40
- Вінницька область – 45/336
- Тернопільська область – 43/154
- Закарпатська область – 43/370
- Кіровоградська область – 33/153
- Полтавська область – 30/1 078
- Луганська область – 24/34
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьох хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня.
За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.
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Наталя Дуляба