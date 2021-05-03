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Скільки українців насправді перехворіли COVID-19: дані опитування інші, ніж офіційні

Юлія Осим

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За даними опитування КМІС (Київського міжнародного соціологічного інституту), що проводилося у квітні, коронавірусом перехворіли 4,4 млн населення України. Це вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою. Про це свідчать результати опитування, передає Львівський портал.

Опитування проводилося протягом 13-15 квітня, відтак, отримані дані співставлялися з офіційною інформацією.

За даними опитування, коронавірусною інфекцією заразилися 29,1%. З них 16,9% підтвердили інфікування тестами, тоді як 12% – лише сиптомами.

За словами директора КМІС Володимира Паніотто, якщо враховувати лише тих опитаних, які робили тести, врахувати похибку і взяти до уваги нижню межу, то серед дорослого населення нашої країни (це 18 років і старше) коронавіруом перехворіли 4,4 млн людей. Виходить, що в Україні кількість хворих щонайменше удвічі більша, ніж за офіційною статистикою.

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«Якщо прийняти до уваги, що в 2 млн. офіційної статистики входять і люди у віці до 18 років, а також, що частина тих, хто вважає, що у них був Ковід, але не робили тести, теж могли бути правими, то хворих у нас може бути і втричі більше, ніж за офіційною статистикою», – зазначив Паніотто.

Він додав, що це може бути пов’язано з нещирістю респондентів, оскільки не мають мотивації говорити про підтверджені тести, якщо такого не було. Так само, можливо, не усі привтані клініки повідомляють про позитивні результати аналізів на COVID-19 у пацієнтів.

Окрім того, МОЗ вважає правильними лише ПЛР-тести, водночас, опитані мають на увазі будь-які тести, в тому числі на антитіла та антиген.

Згідно з даними опитування, найбільша кількість хворих спостерігається у західних регіонах – 34%, тут так само найбілье підтверджених захворювань за допомогою тестів – 20%. Дещо менше у центрі країни – 30% та 18% відповідно. На сході – 27%, а підтверджених тестами – 15%. Найменше хворих у південних областях – 24%, з них офіційно підтверджено захворювання у 12%.

За віком найбільша кікість тих, хто хворіли чи зараз хворіє на COVID 19серед молоді, найменша – серед літніх людей: 18-29 років – 36%, 30-39 років – 32%, 40-49 років – 27%, 50-59 років – 34%,  60+ років – 21%.

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