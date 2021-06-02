На Львівщині – 70 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок середи, 2 червня, на Львівщині виявили 70 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 172 людини, ще десятеро померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 136 086 людей.

Протягом вівторка, 1 червня, лабораторні центри провели 1559 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 70, тобто менше 5% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 32 особи – це львів’яни.

У розрізі районів нових хворих виявили у: Львівському – 40 (м. Львів – 32), Стрийському – 11, Самбірському – 9, Золочівському – 6, Яворівському – 2, Червоноградському – 2. Жодного нового випадку Covid минулої доби не підтвердилось у Дрогобицькому районі.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3578 людей (+10 за останню добу). Побороти недугу зуміли 129 883 пацієнтів (+172 за минулу добу).

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Зараз зайнято лише 17% ліжок. Відтак на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 79 тисяч мешканців Львівщини. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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