Венедіктова заявила, депутат Козак перебуває не в Білорусі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підозрюваний у державній зраді народний депутат від «ОПЗЖ» Тарас Козак не перебуває в Білорусі на лікування, про що раніше сказав його друг, також фігурант кримінального провадження, Віктор Медведчук. Про це вона заявила в ефірі «Україна 24», передає УП.

«Пан Медведчук казав, що він (Тарас Козак, – ред.) перебуває на лікарняному чи десь там лікується в Білорусі. В нас оперативна інформація інша», – сказала Венедіктова.

Деталі місцезнаходження Козака генеральна прокурорка не змогла повідомити через свою посаду та вимоги законодавства.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку, а також нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

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19 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака.

Згодом ЗМІ повідомили, що Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, проти якого через наближеність до режиму Олександра Лукашенка Європейський союз запровадив санкції у зв’язку із фальсифікаціями президентських виборів у Білорусі 2020 року.

Як повідомляв Львівський портал, проти нардепа від «ОПЗЖ» та кума Путіна Віктора Медведчука ввели санкції. Зокрема, в ніч на 3 лютого 2021 року в Україні заблокували канали Медведчука і Козака. Влітку 2019 року уродженець Львова Тарас Козак, який є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука, купив весь медіахолдинг ZIK: канал ZIK, компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

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