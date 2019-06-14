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ZIK купив соратник Медведчука

Андрій Котенський

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Колишній начальник Західної митниці, нардеп від «Опозиційного блоку» Тарас Козак, який є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука став новим і одноосібним власником медіахолдингу ZIK – компаній «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації». Таким чином, в медіаактиві Козака тепер три канали: «112 Україна», NewsOne і ZIK, повідомляє 112.

 

«Для мене придбання телеканалу ZIK – це осмислений і прагматичний крок. Інформаційне мовлення в Україні на сьогодні випереджає багато світових великих каналів по своїй мобільності, інтересу аудиторії, зображенню. Одержавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу з інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш витратними і в той же момент створює їх більшу капіталізацію як активу. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг «НОВИНИ». Саме для його розвитку і управління я запросив одного з найсильніших медіапродюсерів країни – Олексія Семенова», – коментує придбання ЗІКу Тарас Козак.

У той же час головний редактор інформаційної агенції ZIK Тетяна Вергелес уже заявила, що написала заяву на звільнення.

Раніше повідомлялося, що громадсько-політична організація «Вільні люди» заявила, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. «Фактичним власником телеканалу «112» є проросійський політик, кум Путіна – Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції). Власником телеканалу «NewsOne» є соратник Медведчука, народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак».

У лютому цього року NewsOne оштрафували за «мову ворожнечі». Моніторинг Нацради засвідчив, що в ефірі заперечують присутність російських військ на території України, виправдовують дії РФ проти територіальної цілісності України, формують уявлення про Україну як про суб’єкт агресії проти частини власної території, про “фашизм і націонал-соціалізм” керівництва України та частини населення тощо.

Систематично вживалася така лексика: “уничтожение народа Украины”, “мир не признает, что они агрессоры”, “индульгенция на убийство”,””главный агрессор на печерских холмах”, “братоубийственная война” тощо.

 

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