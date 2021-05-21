Козак залишив Україну літаком, яким користується білоруський олігарх, – «Схеми»

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, проти якого через наближеність до режиму Олександра Лукашенка Європейський союз запровадив санкції у зв’язку із фальсифікаціями президентських виборів у Білорусі 2020 року. Про це йдеться у розслідування «Схем».

Народний депутат від від ОПЗЖ Тарас Козак, за інформацією джерела «Схем» зі сфери авіаперевезень та у силовій структурі, 24 лютого перебував на борту літака Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.

«Коли літак вже готувався на зліт, спочатку його розвернули, а пасажирів повернули до терміналу. Згодом і пасажирів, і борт таки випустили в напрямку Мінська. Звідки літак одразу полетів до Москви. Серед пасажирів був підсанкційний народний депутат Тарас Козак. Відтоді в Україну соратник Медведчука більше не повертався», – йдеться у розслідуванні.

Відколи і щодо самого Козака, і на компанію, які належить літак, яким він раніше користувався, були накладені санкції РНБО, схоже, нардеп втратив можливість використовувати звичний для себе літак і знайшов йому заміну – Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.

Цей літак регулярно базується у Мінську і ним користується не тільки родини Козака та Медведчука, але й білоруський олігарх Микола Воробей та чільні менеджери його компаній.

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17 січня цього року, відповідно до даних джерела журналістів у силовій структурі, син дружини Медведчука Богдан Марченко разом з Тарасом Козаком та його цивільною дружиною Наталією Лавренюк полетіли з Києва до білоруського міста Вітебськ, а звідти борт рушив до Москви.

14 лютого Козак летів із Києва до Мінська у компанії Алли Пінчук, яка працює керівницею компанії «Красний бор», що пов’язана з усіма ключовими активами олігарха Вороб’я.

19 лютого цей же нардеп летів із Мінська в Київ з Олександром Храмцовим – директором «Нафтобітумного заводу», пов’язаного із Миколою Вороб’єм.

15 березня цього року, відповідно до інформації джерел «Схем» зі сфери авіаперевезень, Воробей перебував на борту Embraer 650, який прямував з Мінська до Києва. Тоді білоруський бізнесмен перебував в українській столиці кілька годин, а повертався до Мінська із сумками з наліпками з літерою «Т».

«Виходить, що білоруський олігарх, який перебуває під санкціями в Європейському союзі, близький до режиму Лукашенка та пов’язаний з Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком настільки, що вони користуються одним літаком і тримають рахунки в його банку, не потрапив під санкції РНБО навіть після того, як під них потрапили і Козак, і Медведчук», – йдеться у розслідуванні.

Зокрема, наголошують журналісти, частина продуктопроводу «Самара-Західний напрямок», який українська держава повернула у власність рішенням РНБО, належала саме Вороб’ю. Цей продуктопровід забезпечував постачання дизельного пального з Росії та Білорусі до України та Європи.

За останні три роки соратник Медведчука Тарас Козак придбав в Україні три телеканали 112 Україна, News One та ZIK. Операції щодо купівлі двох із них здійснювались через «Абсолютбанк», який належить Вороб’ю.

Наприкінці 2020-го року Микола Воробей, як один з представників режиму Олександра Лукашенка, потрапив під санкції Європейського союзу, які були запроваджені через фальсифікації президентських виборів у Білорусі 2020 року.

Ані Тарас Козак, ані Микола Воробей на запити журналістів не відповіли.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку, а також нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

19 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака.

Як повідомляв Львівський портал, проти нардепа від «ОПЗЖ» та кума Путіна Віктора Медведчука ввели санкції. Зокрема, в ніч на 3 лютого 2021 року в Україні заблокували канали Медведчука і Козака. Влітку 2019 року уродженець Львова Тарас Козак, який є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука, купив весь медіахолдинг ZIK: канал ZIK, компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

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Фото та відео: Схеми