Медведчуку та Козаку оголосили підозру в держзраді

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді двом нардепам від партії «Опозиційної платформи ­– За життя» – Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

«Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі. За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим «парламентарям» про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних», – написала Ірина Венедіктова.

Венедіктова не уточнила імен, кому саме вручили підозри. Проте, за даними УП, мова йде про Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їх підозрюють в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

Генеральний прокурор результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М. (Медведчука, – ред.) не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою.

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Як пише Громадське, сьогодні Служба безпеки проводить обшуки в будинку по вулиці Монтажників в Києві, де, ймовірно, проживає Віктор Медведчук.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що обшуки у помешканні Медведчука відбуваються у справі про видобуток газу в окупованому Криму.

Як писав Львівський портал, в ніч на 3 лютого 2021 року в Україні заблокували канали Медведчука і Козака. Україна наклала санкції на літаки Медведчука і Козака, якими воли літали в РФ.

Влітку 2019 року уродженець Львова Тарас Козак, який є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука, купив весь медіахолдинг ZIK: канал ZIK, компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

У 2018 році Козак отримав корпоративні права на канал NewsOne. Щодо телеканалу 112, то його фактичним власником є Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції).

Нардеп пов’язаний з ЛНР/ДНР через кіпрський офшор з 2014 року.

Тарас Козак був народним депутатом не лише у дев’ятому, а й попередньому, восьмому скликанні. Щоправда, за час свого депутатства у попередньому скликанні він був відсутній на 372 засіданнях Ради, а відвідав 209.

Спецслужби пов’язують Тараса Козака та дотичних до нього юридичних осіб з вугільними схемами на Донбасі, що сприяють тероризму.

Також нещодавно у родичів Тараса Козака виявили десятки об’єктів нерухомості у Львові.

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