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Суд дав дозвіл на затримання Тараса Козака

Вероніка Рой

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У четвер, 20 травня, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака, якого підозрюють е державній зраді. Про це інформує Служба безпеки України.

Раніше слідчі СБУ оголосили Козака у розшук. Це відбулося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку було оголошено про підозру.

Зокрема, Медведчук і Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором.

В Офісі генпрокурора додали, що суд дозволив затримання нардепа для приводу його до суду для обрання запобіжного заходу. Прокурори та слідчі проситимуть суд про взяття Козака під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, проти нардепа від «ОПЗЖ» та кума Путіна  Віктора Медведчука ввели санкції. Зокрема, в ніч на 3 лютого 2021 року в Україні заблокували канали Медведчука і Козака. Влітку 2019 року уродженець Львова Тарас Козак, який є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчукакупив весь медіахолдинг ZIK: канал ZIK, компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку, а також нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

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