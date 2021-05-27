ОСТАННІ НОВИНИ

Результати ЗНО-2021: коли абітурієнти дізнаються свої бали

Наталя Дуляба

|

В Україні триває основна сесія ЗНО. Результати тестувань абітурієнтам почнуть надходити із початку червня. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти.

Основна сесія ЗНО-2021 стартувала 21 травня і завершиться 15 червня. Наразі школярі склали тести з хімії, іноземних мов, на черзі – математика (28 травня).

Наступними за графіком будуть такі тести: 1 червня – українська мова, українська мова та література; 4 червня – історія України; 7 червня – фізика; 10 червня – біологія; 15 червня – географія.

Резульати тестувань учасникам основної сесії ЗНО цьогоріч почнуть надходити в особисті кабінети з початку червня. Бали з усіх складених тестів абітурієнти дізнаються до 30 червня.

Реклама партнерів

Коли надійдуть результати ЗНО з конкретного предмету:

  • до 4 червня – хімія;
  • до 18 червня – іноземні мови;
  • до 22 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • до 25 червня – українська мова, українська мова і література, історія України, біологія;
  • до 30 червня – географія.

Зазначимо, що з 29 червня розпочнеться додаткова сесія ЗНО, яка триватиме до 14 липня. Результати учасники цієї сесії отримають до 23 липня.

Нагадаємо, цьогоріч ЗНО з української мови і літератури розділили. Відтак випускники можуть складати тест із літератури за бажанням. Загалом абітурієнти можуть обрати не більше 5 предметів. Всі деталі – тут.

30 випускників, які найкраще в Україні складуть ЗНО, отримають по 100 тисяч грн премії. Грошові винагороди за найвищі бали на ЗНО абітурієнтами дають й у Львові: за 200 балів з одного предмета – 5000 грн, за 400 балів із двох предметів – 10 000 грн, за 600 балів із трьох предметів – 20 000 грн.

Торік у Львові такі премії здобули 33 випускники, в області – 53. Найбільше максимальних балів у 2020-му абітурієнти набрали з математики.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...