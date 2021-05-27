Результати ЗНО-2021: коли абітурієнти дізнаються свої бали

В Україні триває основна сесія ЗНО. Результати тестувань абітурієнтам почнуть надходити із початку червня. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти.

Основна сесія ЗНО-2021 стартувала 21 травня і завершиться 15 червня. Наразі школярі склали тести з хімії, іноземних мов, на черзі – математика (28 травня).

Наступними за графіком будуть такі тести: 1 червня – українська мова, українська мова та література; 4 червня – історія України; 7 червня – фізика; 10 червня – біологія; 15 червня – географія.

Резульати тестувань учасникам основної сесії ЗНО цьогоріч почнуть надходити в особисті кабінети з початку червня. Бали з усіх складених тестів абітурієнти дізнаються до 30 червня.

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Коли надійдуть результати ЗНО з конкретного предмету:

до 4 червня – хімія;

до 18 червня – іноземні мови;

до 22 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

до 25 червня – українська мова, українська мова і література, історія України, біологія;

до 30 червня – географія.

Зазначимо, що з 29 червня розпочнеться додаткова сесія ЗНО, яка триватиме до 14 липня. Результати учасники цієї сесії отримають до 23 липня.

Нагадаємо, цьогоріч ЗНО з української мови і літератури розділили. Відтак випускники можуть складати тест із літератури за бажанням. Загалом абітурієнти можуть обрати не більше 5 предметів. Всі деталі – тут.

30 випускників, які найкраще в Україні складуть ЗНО, отримають по 100 тисяч грн премії. Грошові винагороди за найвищі бали на ЗНО абітурієнтами дають й у Львові: за 200 балів з одного предмета – 5000 грн, за 400 балів із двох предметів – 10 000 грн, за 600 балів із трьох предметів – 20 000 грн.

Торік у Львові такі премії здобули 33 випускники, в області – 53. Найбільше максимальних балів у 2020-му абітурієнти набрали з математики.

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