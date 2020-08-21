53 випускників Львівщини отримали премії за найвищі бали на ЗНО

У п’ятницю, 21 серпня, вручили обласні премії 53 випускникам шкіл Львівщини, які набрали 200 балів з навчальних дисциплін за результатами ЗНО у 2020 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

У 2020 році 53 випускників Львівщини набрали максимальні бали на ЗНО. З них восьмеро отримали по 200 балів з двох навчальних дисциплін. Цим учням вручили премії у розмірі 14 тисяч гривень. Ще 45 випускників отримали на ЗНО по 200 балів та отримали премії у розмірі 7 тисяч гривень.

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Зазначимо, випускники Львівщини – одні з лідерів за результатами ЗНО-2020. Львівщина цьогоріч за кількістю учасників, які отримали 200 балів на ЗНО, виборола перше місце з таких предметів: українська мова і література, історія України, біологія.

Нагадаємо, днями і 33 учням Львова також вручили премії за найвищі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні з базових дисциплін.

Фото: facebook-сторінка Олександра Ганущина