Стало відомо, коли пройде додаткова сесія ЗНО-2021

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році стартує наприкінці червня і завершиться в середині липня. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Цьогоріч додаткова сесія ЗНО розпочнеться наприкінці червня і завершиться у середині липня. Час реєстрації продовжили, зробити це можна ще протягом 6-18 травня включно.

Дати проведення тестувань додаткової сесії ЗНО-2021:

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Зазначимо, що результати учасників додаткової сесії ЗНО мають з’явитись на їхніх інформаційних сторінках до 23 липня.

Нагадаємо, пробне ЗНО цьогоріч відбулось 10 квітня, явка склала близько 95%.

Натомість основна сесія ЗНО-2021 розпочнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестом із географії. Детальний розклад можна знайти за цим посиланням.

Також цьогоріч діє нововведення: тестування з української мови і літератури розділили. Відтак випускники можуть складати тест із літератури за бажанням. Загалом абітурієнти можуть обрати не більше 5 предметів. Всі деталі – тут.

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