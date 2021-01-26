Випускникам, які найкраще складуть ЗНО, дадуть по 100 тисяч

30 абітурієнтам, які в Україні отримають найвищі бали зі ЗНО, планують дати по 100 тисяч гривень премії. Відповідну постанову підтримав світній комітет Верховної Ради, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила нардепка зі Львова Наталія Піпа.

Так, випускникам, які цьогоріч найкраще складуть зовнішнє незалежне оцінювання, збираються дати по 100 тисяч гривень премії.

Як пояснила Наталія Піпа, щоб отримати таку фінансову винагороду, сумарно з чотирьох предметів потрібно набрати мінімум 790 балів (і більше), в тому числі один предмет слід скласти на 200 балів.

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Ще однією умовою отримання 100 тисяч гривень є те, що абітурієнт має вступити в український виш.

Зазначимо, нещодавно у МОН анонсували 5000 гривень премії для абітурієнтів, які отримають відмінні результати з ЗНО.

Нагадаємо, на Львівщині також щороку вручають грошові нагороди тим випускникам, які отримають найвищі бали з ЗНО. У Львові торік таких було 33 людини, в області – 53.

Найбільше максимальних балів минулоріч випускники набрали з математики.

Деьальніше про те, яким буде ЗНО у 2021 році, читайте за посиланням.

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