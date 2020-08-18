33 львівським випускникам вручили премії за найвищі бали на ЗНО

У 2020 році 33 учні Львова набрали найвищі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні з базових дисциплін. Відтак у вівторок, 18 серпня, у Львові відбулося вручення премії від міста найкращим випускникам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Зокрема, мерія Львова відзначила грошовими винагородами випускників шкіл Львова, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни отримали 200 балів. Так по 5 тисяч гривень отримали учні, що набрали 200 балів на ЗНО, 10 тисяч гривень випускники, що набрали 400 балів.
Загалом у Львові – 41 найвищий результат на ЗНО-2020. З них 25 випускників отримали по 200 балів та 8 випускників – по 400 балів. Зокрема:
Математика – 16:
- 13 – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
- 1 – Ліцей № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради
- 1 – Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка»
- 1 – Ліцей № 2 Львівської міської ради
Українська мова та література – 3:
- 1 – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
- 1 – Ліцей № 46 ім. В’ячеслава Чорновола Львівської міської ради
- 1 – Середня загальноосвітня школа № 30 м. Львова
Фізика – 8:
- 6 – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
- 1 – Ліцей № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради
- 1 – Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей» Львівської міської ради
Англійська мова – 1:
- 1 — Ліцей № 8 Львівської міської ради
Історія України — 5:
- 1 – Середня загальноосвітня школа № 60 м. Львова
- 1 – Ліцей № 28 Львівської міської ради
- 1 – Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа № 3
- 1 – Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких»
- 1 – Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради
Біологія – 2:
- 1 – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
- 1 – Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
Хімія – 6:
- 6 – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.
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Вероніка Рой