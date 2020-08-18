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33 львівським випускникам вручили премії за найвищі бали на ЗНО

Вероніка Рой

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У 2020 році 33 учні Львова набрали найвищі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні з базових дисциплін. Відтак у вівторок, 18 серпня, у Львові відбулося вручення премії від міста найкращим випускникам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, мерія Львова відзначила грошовими винагородами випускників шкіл Львова, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни отримали 200 балів. Так по 5 тисяч гривень отримали учні, що набрали 200 балів на ЗНО, 10 тисяч гривень випускники, що набрали 400 балів.

Загалом у Львові 41 найвищий результат на ЗНО-2020. З них 25 випускників отримали по 200 балів та 8 випускників  по 400 балів. Зокрема:

Математика  16:

  • 13  Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
  • Ліцей № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради
  • Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка»
  • Ліцей № 2 Львівської міської ради

Українська мова та література  3:

  • Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
  • Ліцей № 46 ім. В’ячеслава Чорновола Львівської міської ради
  • Середня загальноосвітня школа № 30 м. Львова

Фізика  8:

  • Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
  • Ліцей № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради
  • Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей» Львівської міської ради

Англійська мова  1:

  • 1 — Ліцей № 8 Львівської міської ради

Історія України — 5:

  • Середня загальноосвітня школа № 60 м. Львова
  • Ліцей № 28 Львівської міської ради
  • Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа № 3
  • Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких»
  • Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради

Біологія  2:

  • Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
  • Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка

Хімія  6:

  • Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

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