33 львівським випускникам вручили премії за найвищі бали на ЗНО

У 2020 році 33 учні Львова набрали найвищі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні з базових дисциплін. Відтак у вівторок, 18 серпня, у Львові відбулося вручення премії від міста найкращим випускникам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, мерія Львова відзначила грошовими винагородами випускників шкіл Львова, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни отримали 200 балів. Так по 5 тисяч гривень отримали учні, що набрали 200 балів на ЗНО, 10 тисяч гривень випускники, що набрали 400 балів.

Загалом у Львові – 41 найвищий результат на ЗНО-2020. З них 25 випускників отримали по 200 балів та 8 випускників – по 400 балів. Зокрема:

Математика – 16:

13 – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

1 – Ліцей № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради

1 – Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка»

1 – Ліцей № 2 Львівської міської ради

Українська мова та література – 3:

1 – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

1 – Ліцей № 46 ім. В’ячеслава Чорновола Львівської міської ради

1 – Середня загальноосвітня школа № 30 м. Львова

Фізика – 8:

6 – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

1 – Ліцей № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради

1 – Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей» Львівської міської ради

Англійська мова – 1:

1 — Ліцей № 8 Львівської міської ради

Історія України — 5:

1 – Середня загальноосвітня школа № 60 м. Львова

1 – Ліцей № 28 Львівської міської ради

1 – Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа № 3

1 – Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких»

1 – Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради

Біологія – 2:

1 – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

1 – Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка

Хімія – 6:

6 – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

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