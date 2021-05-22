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Які премії цьогоріч отримають львівські випускники за найвищі бали ЗНО

Ольга Денисяка

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У Львові затвердили нові розміри премій для випускників, які найкраще складуть ЗНО. Також грошові виплати можуть отримати учасники турнірів, конкурсів, олімпіад та змагань. Відповідну програму у п’ятницю, 21 травня, затвердив виконавчий комітет Львівської міської ради, передає Львівський портал.

Так, у 2020-2021 навчальному році випускникам закладів загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади, які отримали 200 балів на ЗНО виплачуватимуть по 5 тисяч гривень, які отримали 400 балів по 10 тис. грн і 20 тис. грн, які отримали 600 балів.

Окрім того, у Львові затвердили програму, яка передбачає фінансову підтримку:

  • за досягнення в інтелектуальних конкурсах, турнірах, олімпіадах.
  • для надання можливостей участі в інтелектуальних турнірах, олімпіадах конкурсах, змаганнях тощо.
  • учнів закладів загальної середньої освіти Львівської МТГ, які стали у 2020/2021 навчальному році переможцями міських учнівських інтернет-олімпіад у з базових дисциплін.

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