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З 2021 року ЗНО з української літератури можна буде здавати за бажанням

Ольга Денисяка

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У 2021 році Український центр оцінювання якості освіти впроваджує окремий тест з української мови, який випускники зможуть складати замість тесту, який є зараз і включає питання з української літератури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі УЦОЯО.

  

У 2021 році, на відміну від попередніх років, зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься і з української мови, і з української мови і літератури. 

Таким чином, випускники, які завершують у 2021 році здобуття повної загальної середньої освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: або сертифікаційну роботу з української мови, або сертифікаційну роботу з української мови та літератури. 

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