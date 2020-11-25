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Зміни в ЗНО: яким буде тестування у 2021 році?

Вероніка Рой

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У 2021 році випускники шкіл складатимуть чотири обов’язкові державні підсумкові атестації. Про це у середу, 25 листопада, розповіла керівниця Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, передає Львівський портал.

 

За її словами, цьогоріч на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде обирати п’ять предметів, у 2019 році – було чотири. При цьому для того, аби отримати документ про повну загальну середню освіту необхідно буде скласти ДПА з чотирьох предметів. Два предмети – українська мова та математика є обов’язковими. Третім предметом можна обрати історію України чи іноземну мову, четвертий – на вибір випускника.

«Щоб отримати документ про повну загальну середню освіту потрібно здати обов’язково чотири предмети. Якоїсь певної кількості балів, яку має набрати абітурієнт має набрати, щоб отримати атестат, немає», – розповіла Лариса Середяк.

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Вона наголосила, що у 2021 році математика є обов’язковою для випускників шкіл. Предмет матиме два формати: рівень стандарту, який писатимуть 150 хв. Цей рівень повинні виконувати усі для здачі ДПА. Другий формат – профільний рівень, який передбачає складання іспиту протягом 210 хвилин. В обох форматах вперше в зошитах ЗНО будуть формули для допомоги вступникам.

«Важливо зауважити, що тим, кому математика потрібна вступ, то потрібно скласти профільний рівень. Бо за звичайним стандартом учасника оцінюватимуть за 12-бальною шкалою. Тобто це лише оцінка для школи. Зрозуміло, що є гуманітарії, яким математика не дуже потрібна, то вони обирають стандарт», – каже Лариса Середяк.

Також цьогоріч вступники зможуть вперше окремим предметом складати українську мову. Разом з тим, абітурієнти мають можливість складати одним предметом українську мову і літературу.

Зокрема, якщо учасник обирає українську мову, то він писатиме цей предмет 150 хвилин і отримає за нього дві оцінки: по 12-бальній шкалі для ДПА та по 100-бальній шкалі для вступу.

У той же час, якщо учасник обере українську мову та літературу, то отримає інший зошит, який виконуватиме 210 хвилин. За цей предмет учасник ЗНО отримає три оцінки: по 12-бальній шкалі для ДПА з української мови, по 100-бальній шкалі для вступу з української мови та по 100-бальній шкалі для вступу з української мови та літератури.

Лариса Середяк зазначила, що з січня місяця почнеться реєстрація на пробне ЗНО, а з лютого – на основну сесію.

Крім цього цьогоріч з урахуванням епідситуації пробне ЗНО відбуватиметься лише в один день, 11 квітня. Вартість пробного ЗНО становитиме до 300 грн.

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