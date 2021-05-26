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За добу від Covid одужало уп’ятеро більше українців, аніж захворіло

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 26 травня, в Україні лабораторно підтвердили 3 395 нових випадків коронавірусу. Померли 208 українців, тоді як одужали майже 15 тисяч хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 189 858 людей. Протягом вівторка, 25 травня, діагноз встановили ще 3 395 новим хворим, серед них 73 медики та 154 дитини.

Одужали за останню добу 14 987 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 208 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 49 893 людей, натомість одужав 1 990 051 українець.

Коронавірус за останню добу виявили у:

  • м. Київ – 385 випадків;
  • Харківська область – 328 випадків;
  • Дніпропетровська область – 277 випадків;
  • Запорізька область – 219 випадків;
  • Київська область – 208 випадків;
  • Рівненська область – 185 випадків;
  • Херсонська область – 176 випадків;
  • Львівська область – 172 випадки;
  • Миколаївська область – 154 випадки;
  • Донецька область – 149 випадків;
  • Черкаська область – 105 випадків;
  • Вінницька область – 97 випадків;
  • Чернігівська область – 94 випадки;
  • Сумська область – 93 випадки;
  • Хмельницька область – 93 випадки;
  • Закарпатська область – 83 випадки;
  • Одеська область – 81 випадок;
  • Кіровоградська область – 73 випадки;
  • Луганська область – 68 випадків;
  • Тернопільська область – 68 випадків;
  • Волинська область – 64 випадки;
  • Полтавська область – 61 випадок;
  • Житомирська область – 54 випадки;
  • Івано-Франківська область – 54 випадки;
  • Чернівецька область – 54 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьох хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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