За добу від Covid одужало уп’ятеро більше українців, аніж захворіло

Станом на ранок середи, 26 травня, в Україні лабораторно підтвердили 3 395 нових випадків коронавірусу. Померли 208 українців, тоді як одужали майже 15 тисяч хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 189 858 людей. Протягом вівторка, 25 травня, діагноз встановили ще 3 395 новим хворим, серед них 73 медики та 154 дитини.

Одужали за останню добу 14 987 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 208 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 49 893 людей, натомість одужав 1 990 051 українець.

Коронавірус за останню добу виявили у:

м. Київ – 385 випадків;

Харківська область – 328 випадків;

Дніпропетровська область – 277 випадків;

Запорізька область – 219 випадків;

Київська область – 208 випадків;

Рівненська область – 185 випадків;

Херсонська область – 176 випадків;

Львівська область – 172 випадки;

Миколаївська область – 154 випадки;

Донецька область – 149 випадків;

Черкаська область – 105 випадків;

Вінницька область – 97 випадків;

Чернігівська область – 94 випадки;

Сумська область – 93 випадки;

Хмельницька область – 93 випадки;

Закарпатська область – 83 випадки;

Одеська область – 81 випадок;

Кіровоградська область – 73 випадки;

Луганська область – 68 випадків;

Тернопільська область – 68 випадків;

Волинська область – 64 випадки;

Полтавська область – 61 випадок;

Житомирська область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 54 випадки;

Чернівецька область – 54 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьох хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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