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Коронавірус підхопили ще 172 мешканці Львівщини

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 26 травня, на Львівщині виявили 172 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали більше пів тисячі людей, ще десятеро померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 135 051 людина.

Протягом вівторка, 25 травня, лабораторні центри провели 1497 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 172, тобто 11% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 85 осіб – це львів’яни.

За даними ЛОДА, нових хворих виявили у таких районах: Львівський – 114 (м. Львів – 85), Стрийський – 16, Яворівський – 15, Золочівський – 13, Червоноградський – 6, Дрогобицький – 4, Самбірський – 4.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3543 людини (+10 за останню добу). Побороти недугу зуміли 126 406 пацієнтів (+557 за минулу добу).

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. Відтоді в області виявляють доволі мало нових інфікованих, найменше хворих зафіксували 4 травня – лише 48 випадків.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Пасхи. Такої ж думки були й у Львівській ОДА.

Головний медик області прогнозував, що хворих на Львівщині побільшає у середині травня, втім ситуація досі є стабільною.

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