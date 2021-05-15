В Україні – майже 7 тисяч нових хворих на Covid, 322 померли

Станом на ранок суботи, 15 травня, в Україні лабораторно підтвердили 6 796 нових випадків коронавірусу. Померли 322 українців, тоді як одужали понад 17 000 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 150 244 людини. Протягом п’ятниці, 14 травня, діагноз встановили ще 6 796 новим хворим, серед них 233 медики та 347 дітей.

Одужали за останню добу 17 202 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 322 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 47 942 людини, натомість одужали 1 849 803 українці.

Коронавірус за останню добу виявили у:

м. Київ – 544 випадки/ 1 652 щеплення;

Харківська область – 630 випадків/ 620 щеплень;

Дніпропетровська область – 518 випадків/ 1 817 щеплень;

Донецька область – 480 випадків/ 1 174 щеплення;

Львівська область – 432 випадки/ 2 026 щеплень;

Рівненська область – 353 випадки/ 874 щеплення;

Одеська область – 351 випадок/ 1 364 щеплення;

Черкаська область – 345 випадків/ 417 щеплень;

Запорізька область – 342 випадки/ 1 021 щеплення;

Київська область – 318 випадків/ 678 щеплень;

Полтавська область – 298 випадків/ 1 512 щеплень;

Миколаївська область – 212 випадків/ 617 щеплень;

Чернігівська область – 211 випадків/ 594 щеплення

Волинська область – 206 випадків/ 742 щеплення;

Хмельницька область – 192 випадки/ 1 038 щеплень;

Сумська область – 190 випадків/ 339 щеплень;

Херсонська область – 186 випадків/ 511 щеплень;

Луганська область – 159 випадків/ 593 щеплення;

Тернопільська область – 153 випадки/ 688 щеплень;

Вінницька область – 141 випадок/ 894 щеплення;

Житомирська область – 140 випадків/ 926 щеплень;

Івано-Франківська область – 115 випадків/ 1 378 щеплень;

Закарпатська – 97 випадків/ 1 085 щеплень;

Кіровоградська область – 95 випадків/ 488 щеплень;

Чернівецька область – 88 випадків/ 590 щеплень.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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