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Коронавірус підхопили ще 432 мешканці Львівщини

Наталя Дуляба

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Станом на ранок суботи, 15 травня, на Львівщині виявили 432 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали більше 1800 людей, ще 16 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 133 087 людей.

Протягом п’ятниці, 14 травня, лабораторні центри провели 1762 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 432, тобто 24% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 151 особа – це львів’яни.

За даними ЛОДА, всіх нових хворих виявили у таких районах: Дрогобицький –18, Золочівський – 42, Львівський – 200 (м. Львів –151), Стрийський– 41, Яворівський – 22,Червоноградський – 66 та Самбірський – 43.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3458 людини (+16 за останню добу). Побороти недугу зуміли 116 903 пацієнти (+1822 за минулу добу).

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків. Як бачимо, тепер захворюваність поступово зростає.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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