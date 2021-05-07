Стало відомо, коли на Львівщині почнеться введення другої дози вакцини від Covid

Наприкінці травня на Львівщині почнуть вводити другу дозу вакцини від коронавірусу тим, хто вже отримав перше щеплення. Мова йде про вакцинацію людей препаратом CoviShield, який прибув в область найпершим. Про це 7 травня під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

Як відомо, 6 травня у Львові двоє медиків вже отримали другу дозу вакцини від коронавірусу. Натомість Орест Чемерис зазначив, що «це поодинокі випадки». Адже, згідно з планом вакцинації, в області введення другої дози вакцини розпочнеться наприкінці травня.

Зазначимо, вакцинацію від коронавірусу на Львівщині розпочали 25 лютого вакциною CoviShield. Інтервал між щепленнями цим препаратом становить 90 днів.

«У нас є визначений період для ревакцинації від коронавірусу. Фактично ми тільки до нього доходимо, бо перша вакцинація була проведена 25 лютого. Відповідно 25 травня ми розпочинатимемо етап ревакцинації. Тобто планову вакцинацію для осіб, що отримали Covid-щеплення вакциною CoviShield», – пояснює Орест Чемерис.

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Загалом на Львівщині Covid-щеплення вже одержали 56 580 людей. Протягом 6 травня в області було провакциновано 2 789 людям.

Орест Чемерис уточнив, що на Львівщині найбільше щеплень провели вакциною CoviShield – понад 38 тисяч, AstraZeneca корейського виробництва – 12 тисяч, CoronaVac – 5 тисяч та Pfizer – 2 тисячі.

«Вакцинація на Львівщині проходить активно. Залучені пункти щеплення. Окрім того, мобільні бригади справляються з тим навантаженням, які є», – додав Орест Чемерис.

Нагадаємо щеплення проти коронавірусу в Україні безкоштовно роблять трьома вакцинами. Китайську вакцину CoronaVac вводять освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та особам, що доглядають за ними.

Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

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