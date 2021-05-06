У Львові двоє медиків вже отримали другу дозу вакцини від Covid

У четвер, 6 травня, у Львові від коронавірусу вакцинували 1574 особи. Також сьогодні двоє медиків вже отримали другу дозу вакцини.Про це повідомили в Центрі здоров’я та медичної статистики Львова.

Так, сьогодні щеплення отримали:

12 фахівців міських медичних закладів, 7 (з них 2 – другою дозою) – обласних та 103 – приватних медичних закладів;

405 осіб поважного віку; 7

3 соціальні працівники;

2 військовослужбовці;

128 працівників освіти;

5 маломобільних людей та 4 особи, що доглядають за ними;

109 осіб, що забезпечують життєдіяльність міста;

122 працівники критично важливих структур державної безпеки;

519 працівників сфери обслуговування;

87 працівників культури.

Загалом у Львові щеплення від коронавірусу вже мають 30 558 осіб. На території усієї Львівщини вакцинували від Covid 53 791 людину.

Нагадаємо щеплення проти коронавірусу в Україні безкоштовно роблять трьома вакцинами. Китайську вакцину CoronaVac вводять освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та особам, що доглядають за ними.

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Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

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