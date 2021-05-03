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В Україні удвічі більше людей одужали від COVID-19, ніж заразилися

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У неділю, 2 травня, в Україні виявили 2 758 нових хворих на COVID-19. Водночас 5 550 пацієнтів одужали, а 154 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у песслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській (+360), Черкаській (+233), Сумській (+231), Донецькій (+202) та Харківській (+164) областях.

Лабораторії за добу зробили 16 023 тести на коронавірус: методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 085 938 випадків коронавірусу, з них 1 681 815 людина одужала та 44 750 – померли від ускладнень.

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Також за останню добу, 2 квітня, в Україні 177 людей щеплено проти COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії 755 103 людини щеплено проти коронавірусу.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • Дніпропетровська область – 360 випадків;
  • Черкаська область – 233 випадки;
  • Сумська область – 231 випадок;
  • Донецька область – 202 випадки;
  • Харківська область – 164 випадки;
  • Одеська область – 143 випадки;
  • Житомирська область – 135 випадків;
  • Тернопільська область – 120 випадків;
  • Кіровоградська область – 116 випадків;
  • Волинська область – 108 випадків;
  • Полтавська область – 104 випадки;
  • Запорізька область – 103 випадки;
  • м. Київ – 95 випадків;
  • Львівська область – 94 випадки;
  • Миколаївська область – 81 випадок;
  • Київська область – 74 випадки;
  • Вінницька область – 64 випадки;
  • Рівненська область – 62 випадки;
  • Чернігівська область – 62 випадки;
  • Чернівецька область – 61 випадок;
  • Херсонська область – 46 випадків;
  • Івано-Франківська область – 38 випадків;
  • Хмельницька область – 30 випадків;
  • Луганська область – 28 випадків;
  • Закарпатська – 4 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19. Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, адже захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

На Пасху в Україні має діяти «особливий режим», громадян закликають дивитись онлайн святкове богослужіння. Якщо ж ви все-таки хочете піти до церкви, то обов’язково вдягайте маску, не цілуйте ікони й хрести, дотримуйтеся дистанції. Маску потрібно одягати не лише всередині храму, а й на вулиці, коли освячуватимете кошик.

Додамо, що за останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло 5% населення України.

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