В Україні удвічі більше людей одужали від COVID-19, ніж заразилися

У неділю, 2 травня, в Україні виявили 2 758 нових хворих на COVID-19. Водночас 5 550 пацієнтів одужали, а 154 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у песслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській (+360), Черкаській (+233), Сумській (+231), Донецькій (+202) та Харківській (+164) областях.
Лабораторії за добу зробили 16 023 тести на коронавірус: методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260.
Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 085 938 випадків коронавірусу, з них 1 681 815 людина одужала та 44 750 – померли від ускладнень.
Також за останню добу, 2 квітня, в Україні 177 людей щеплено проти COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії 755 103 людини щеплено проти коронавірусу.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- Дніпропетровська область – 360 випадків;
- Черкаська область – 233 випадки;
- Сумська область – 231 випадок;
- Донецька область – 202 випадки;
- Харківська область – 164 випадки;
- Одеська область – 143 випадки;
- Житомирська область – 135 випадків;
- Тернопільська область – 120 випадків;
- Кіровоградська область – 116 випадків;
- Волинська область – 108 випадків;
- Полтавська область – 104 випадки;
- Запорізька область – 103 випадки;
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м. Київ – 95 випадків;
- Львівська область – 94 випадки;
- Миколаївська область – 81 випадок;
- Київська область – 74 випадки;
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Вінницька область – 64 випадки;
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Рівненська область – 62 випадки;
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Чернігівська область – 62 випадки;
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Чернівецька область – 61 випадок;
- Херсонська область – 46 випадків;
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Івано-Франківська область – 38 випадків;
- Хмельницька область – 30 випадків;
- Луганська область – 28 випадків;
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Закарпатська – 4 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19. Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.
Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, адже захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.
На Пасху в Україні має діяти «особливий режим», громадян закликають дивитись онлайн святкове богослужіння. Якщо ж ви все-таки хочете піти до церкви, то обов’язково вдягайте маску, не цілуйте ікони й хрести, дотримуйтеся дистанції. Маску потрібно одягати не лише всередині храму, а й на вулиці, коли освячуватимете кошик.
Додамо, що за останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло 5% населення України.
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