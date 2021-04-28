Коронавірус забрав життя ще 32 мешканців Львівщини

Станом на ранок середи, 28 квітня, на Львівщині виявили 530 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 1535 людей, а ще 32 особи померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопила вже 128 331 людина.

Протягом вівторка, 27 квітня, лабораторні центри провели 2948 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 530, тобто майже 18% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 202 осіб – це львів’яни.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померла 3231 людина (+32 за останню добу). Побороти недугу зуміли 99 234 пацієнти (+1 535 за минулу добу).

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Зазначимо, у середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест був позитивним.

Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, адже захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

У Львівській ОДА теж говорять про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.

Із 26 квітня Львівщина вийшла із «червоної» covid-зони і потрапила у «жовту».

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