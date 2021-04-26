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У Львові скасували жорсткий карантин: що запрацює

Ольга Денисяка

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26 квітня міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила відновити у Львові повноцінну роботу закладів громадського харчування, непродовольчих магазинів, ТРЦ та закладів культури.

Відповідне рішення міська комісія прийняла після того, як 25 квітня держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на позачерговому засіданні вивела Львівську область з «червоної» зони епідеміологічної небезпеки відразу у «жовту».

Також з 27 квітня у Львові повернули пільги на проїзд у громадському транспорті, однак діятимуть вони лише з 11:00 год. до 16:00 год.  Окрім того, з 5 травня учні 5-11 класів повертаються до офлайн навчання.

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У  «жовтій» зоні карантину дозволяється:

  • робота закладів громадського харчування з 7 год. до 24 год.
  • робота закладів культури з наповненістю менш ніж 50%місць у кожній окремій залі
  • діяльність закладів громадського харчування за умовою доставки і замовлення на винос.
  • проведення офіційних спортивних заходів з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра.

Натомість у «жовтій» зоні карантину діятимуть такі обмеження:

  • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу
  • проведення масових заходів за участю більш ніж 1 особи на 4 кв. м
  • перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без захисних масок.

У «червоній» covid-зоні Львівщина опинилась наприкінці березня. У цій епідзоні діють найжорсткіші карантинні обмеження. Зауважимо, нещодавно Львів продовжив жорсткий карантин до 4 квітня, дозволивши роботу ринків та літніх майданчиків, а також початкових шкіл.

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Фото: Facebook/Андрій Садовий

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