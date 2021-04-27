На Львівщині виявили ще 353 нових хворих на covid

Станом на ранок вівторка 27 квітня на Львівщині зафіксували 127 801 випадок коронавірусу. Зокрема, за добу виявили 353 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1641 дослідження на коронавірус, з них – 353 позитивних.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 127 801 особи. Померло – 3199 людей (+28 за останню добу). Одужали від коронавірусної інфекції – 97 699 осіб (+1447 за добу).

Новина доповнюється…

Реклама партнерів