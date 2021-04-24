Смертність від Covid на Львівщині надалі залишається високою

Показник кількості смертей від коронавірусної інфекції на Львівщині й надалі залишається високим. Лише за тиждень в області від Covid померло 160 осіб. Про це інформує Львівський обласний центр громадського здоров’я.

«Стабільно високою є кількість смертей: так, за останній тиждень було зафіксовано 160 смертельних випадків від коронавірусної інфекції. Тенденція має загрозливий характер і, ймовірно, ця хвиля смертності весняного піку 2021 року буде найсуттєвішою», – йдеться у повідомленні.

Також в області залишається високою кількість активно хворих на Covid осіб.

«Залишається високою кількість активно хворих осіб, яка впродовж останнього тижня сягнула свого рекордного значення за час усієї епідемії – 30 745 активно хворих осіб станом на 19 квітня 2021 року. Впродовж останніх трьох днів відбувається деяке зменшення цього показника, але воно ще не є суттєвим», – кажуть в обласного центрі громадського здоров’я.

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Разом з тим, кількість нових підтверджених випадків у Львівській області впродовж останніх двох тижнів загалом має тенденцію до зниження, складаючи менше тисячі випадків в день (під час нещодавнього піку у березні кількість сягала понад 1600 випадків в день), або в середньому за день впродовж останнього тижня – 635 випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 24 квітня на Львівщині 126 843 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. За останню добу виявили 747 нових хворих, ще 19 людей померли.

У Львівській ОДА тим часом вже заявили про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою. Збільшення кількості хворих прогнозують після Великодніх свят.

Зазначимо, у середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

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