Вакцинація другою дозою AstraZeneca відбудеться у травні-липні, – Ляшко

З нової партії вакцини AstraZeneca, яку Україна 23 квітня отримала в межах глобальної ініціативи COVAX, друге щеплення у травні отримають близько 10 тис. осіб. Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’ я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

«Стосовно того, яка кількість людей буде щепитися другою дозою, – це орієнтовно 10 тисяч осіб, які будуть потребувати другого щеплення в травні 2021 року. Але впродовж травня як мінімум у межах Глобальної ініціативи COVAX у нас очікується поставка близько 1,4 млн доз вакцини AstraZeneca. Тому всі, хто щепився впродовж лютого-березня-квітня, отримають своє друге щеплення впродовж травня-червня-липня. Проблем ніяких не буде», –сказав Ляшко.

Він повідомив, що партія вакцини буде доправлена на національний склад, а з неділі її розвозитимуть на регіональні склади, звідти – до кабінетів щеплень.

«Щеплення розпочнеться в більшості регіонів у середу», – сказав заступник міністра.

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За його словами, МОЗ також очікує на поставку найближчим часом вакцини AstraZeneca, виробленої Serum Institute (Індія).

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

З 13 квітня щеплення в Україні почали робити й китайською вакциною CoronaVac. Загалом держава має отримати 1,9 млн доз, зараз надійшло 215 тисяч доз. Також нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Перші 117 тисяч доз вже доставили в Україну.

Також 23 квітня Україна отримала понад 367 200 доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.

Як писав Львівський портал, на Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали вже більше 38 тисяч мешканців. Область є однією з лідерів за темпами вакцинації в Україні. Хоча нещодавно стало відомо, що через брак вакцини у Львові призупинили робити щеплення викладачам вишів.

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