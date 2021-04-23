Україна отримала другу партію вакцини AstraZeneca

У п’ятницю, 23 квітня, Україна отримала понад 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням.

«Україна взяла на себе амбітні цілі по охопленню щепленнями від COVID-19 більшості дорослого населення до кінця року. Це величезний виклик, і для досягнення мети ми розраховуємо на паралельний запуск різних платформ, використання різних вакцин та всіх можливих шляхів постачання. Раді отримати чергову поставку вакцини від глобальної ініціативи COVAX. Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції і боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалось це глобальне партнерство – забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов’язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається», – зазначив Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України.

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COVAX має на меті забезпечити рівний доступ всіх країн до вакцин проти COVID-19. Усі вакцини у межах цієї ініціативи Україна отримує безоплатно. Загалом до кінця року COVAX має надати вакцини для щеплення 8 млн українців.

Додамо, Україна отримала вакцину AstraZeneca-SKBio, яку виготовляє південнокорейська компанія SK Bioscience Co Ltd. У МОЗ наголошують, що ця вакцина є ідентичною за складом та технологією виготовлення, що й вакцина CoviShield. Тому вони обидві є взаємозамінними.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

З 13 квітня щеплення в Україні почали робити й китайською вакциною CoronaVac. Загалом держава має отримати 1,9 млн доз, зараз надійшло 215 тисяч доз. Також нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Перші 117 тисяч доз вже доставили в Україну.

Як писав Львівський портал, на Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали вже більше 38 тисяч мешканців. Область є однією з лідерів за темпами вакцинації в Україні. Хоча нещодавно стало відомо, що через брак вакцини у Львові призупинили робити щеплення викладачам вишів.

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Фото: МОЗ