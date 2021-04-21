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Шмигаль обіцяє більші темпи вакцинації українців вже у травні

Наталя Дуляба

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця квітня Україна матиме понад мільйон доз Covid-вакцини, тож темпи вакцинації мають зрости вже на початку травня. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Так, з дня на день в Україну мають доставити 367 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca виробництва Південної Кореї. Відтак до кінця цього тижня, до 25 квітня, загалом буде більше 1,1 мільйона доз.

«У травні ми очікуємо значно більшу кількість вакцин, і вакцинальна кампанія значно пришвидшиться. Президент України чітко визначив, що до кінця цього року більше половини населення має отримати щеплення проти Covid-19. Ми не відступаємо від цього плану та зробимо все, аби його реалізувати», – написав Денис Шмигаль.

Зазначимо, станом на 21 квітня щеплення проти коронавірусу отримали 477 833 українці, лише п’ятеро із них отримали дві необхідні дози вакцини.

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На початку квітня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО щодо вакцинації проти коронавірусу 70% дорослого населення України вже до кінця 2021 року.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

З 13 квітня щеплення в Україні почали робити й китайською вакциною CoronaVac. Загалом держава має отримати 1,9 млн доз, зараз надійшло 215 тисяч доз. Також нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Перші 117 тисяч доз вже доставили в Україну.

Зауважимо, що тепер Україна має отримати вакцину AstraZeneca-SKBio, яку виготовляє південнокорейська компанія SK Bioscience Co Ltd. У МОЗ наголошують, що ця вакцина є ідентичною за складом та технологією виготовлення, що й вакцина CoviShield. Тому вони обидві є взаємозамінними.

Як писав Львівський портал, на Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали вже більше 38 тисяч мешканців. Область є однією з лідерів за темпами вакцинації в Україні. Хоча нещодавно стало відомо, що через брак вакцини у Львові призупинили робити щеплення викладачам вишів.

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