Covid-щеплення більшості дорослих мають зробити до кінця 2021 року, – указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 2 квітня «Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі глави держави.

Своїм рішенням РНБО фактично прийняла власний план вакцинації українців від коронавірусу. Кінцева його мета – до кінця 2021 року охопити щепленнями більшість дорослого населення України, аби таким чином сформувався колективний імунітет.

Також встановлена мінімальна кількість щомісячних щеплень, яку мають робити в Україні, визначено джерела та строки постачання вакцин, а також осіб, відповідальних за реалізацію Нацплану.

Протягом семи днів Кабінет Міністрів України має розробити та затвердити Національного плану вакцинації проти Covid-19 «з урахуванням найкращого міжнародного досвіду».

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Уряд теж має активізувати переговори з виробниками вакцин проти коронавірусу, а також залучити міжнародну технічну допомогу для реалізації кампанії з вакцинації в Україні.

«Міністерство охорони здоров’я повинне вжити невідкладних дієвих заходів щодо постачання в Україну в максимально стислі строки необхідної кількості вакцин для специфічної профілактики коронавірусної хвороби та забезпечення доступу населення до вакцинації; забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо вакцинації», – йдеться у повідомленні.

Рішення також передбачає, що Міністерство закордонних справ має вжити невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання в Україну вакцин проти Covid-19.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Станом на 4 квітня Covid-щеплення зробили 290 566 українцям, лише двоє з них отримали необхідні дві дози вакцини.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що він не задоволений темпами вакцинації в Україні.

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