ОСТАННІ НОВИНИ

Covid-щеплення більшості дорослих мають зробити до кінця 2021 року, – указ Зеленського

Наталя Дуляба

|

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 2 квітня «Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі глави держави.

Своїм рішенням РНБО фактично прийняла власний план вакцинації українців від коронавірусу. Кінцева його мета – до кінця 2021 року охопити щепленнями більшість дорослого населення України, аби таким чином сформувався колективний імунітет.

Також встановлена мінімальна кількість щомісячних щеплень, яку мають робити в Україні, визначено джерела та строки постачання вакцин, а також осіб, відповідальних за реалізацію Нацплану.

Протягом семи днів Кабінет Міністрів України має розробити та затвердити Національного плану вакцинації проти Covid-19 «з урахуванням найкращого міжнародного досвіду».

Реклама партнерів

Уряд теж має активізувати переговори з виробниками вакцин проти коронавірусу, а також залучити міжнародну технічну допомогу для реалізації кампанії з вакцинації в Україні.

«Міністерство охорони здоров’я повинне вжити невідкладних дієвих заходів щодо постачання в Україну в максимально стислі строки необхідної кількості вакцин для специфічної профілактики коронавірусної хвороби та забезпечення доступу населення до вакцинації; забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо вакцинації», – йдеться у повідомленні.

Рішення також передбачає, що Міністерство закордонних справ має вжити невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання в Україну вакцин проти Covid-19.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Станом на 4 квітня Covid-щеплення зробили 290 566 українцям, лише двоє з них отримали необхідні дві дози вакцини.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що він не задоволений темпами вакцинації в Україні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...