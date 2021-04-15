У Моршині проведуть масову вакцинацію від Covid. Щеплення отримають 70% населення

У п’ятницю, 16 квітня, у курортному місті Моршин запускають пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я України, що передбачає масову вакцинацію мешканців від COVID-19. Планується, що щеплення одержать 70% населення. Про це повідомляють у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Проєктом передбачено вакцинацію більшості населення, що дасть можливість створити максимально безпечні умови і можливості перебування тут людей, які приїжджають для відновлення здоров’я. У Моршині зараз проживає 4239 осіб, а вакцинувати планують 70% населення, тобто майже три тисячі мешканців.

«За вказівкою МОЗ в обласних державних адміністраціях активно створюється алгоритм дій і програми постковідної реабілітації пацієнтів. Моршин є найбільшим курортним містом в нашій області, яке має можливості для організації відпочинку та реабілітації великої кількості людей. За ініціативою міського голови Руслана Ільницького Моршинська міська рада звернулася до уряду з пропозицією запустити пілотний проєкт з проведення позапланової колективної вакцинації від коронавірусу жителів і працівників санаторно- курортних закладів. Працівники Моршинської міської ради та КНП “Моршинська міська лікарня” проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на COVID-19 та обсяги уже проведеної вакцинації і визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку. Ми зі свого боку підтримали цей проєкт», – розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Як зазначив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру з епідеміологічних питань Олег Когут, у першій партії вакцини «CoronaVac», яка надійшла для Львівщини, 2400 доз із 11 240 виділено для вакцинації жителів Моршина.

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Для підготовки та проведення пілотного проєкту передбачене залучення двох бригад пункту щеплення – Моршинської міської лікарні та залучення виїзної мобільної бригади з вакцинації Стрийської центральної районної лікарні

Запис на вакцинацію усіх охочих проводиться через сімейних лікарів та на сайтах і Facebook-сторінках Моршинської міської ради та Моршинської міської лікарні.

У департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА зазначають, що реалізація цього пілотного проєкту дасть можливість вивчити та проаналізувати ефективність вакцинації населення від імунокерованих інфекцій в окремо взятому населеному пункті.

«Для жителів Моршина – це можливість позачергово вакцинуватися від небезпечної хвороби. Ніщо не зможе захистити нас від ковіду ефективніше, ніж щеплення», – додав Орест Чемерис.

Нагадаємо, 14 квітня Львівщина отримала 11 240 доз Covid-вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech, наступного дня нею вже почали вакцинувати.

Як писав Львівський портал, на Львівщині працювати з CoronaVac наразі навчились перші три мобільні бригади. Тому вони вже готові розпочати вакцинацію. Згодом спеціальні навчання пройдуть й інші шість бригад, тобто всі 9 мобільних бригад зможуть робити щеплення вакцинами Covishield та CoronaVac.

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