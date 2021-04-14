На Львівщину прибула китайська вакцина CoronaVac

Львівщина отримала 11 240 доз Covid-вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Партію вакцини CoronaVac на Львівщину доставили у вівторок, 13 квітня. Йдеться про 11 240 доз в одноразових флаконах. Термін придатності становить 24 місяці. Зберігати вакцину можна при температурі 2-8 градусів тепла.

CoronaVac є інактивованою вакциною, тобто діє, використовуючи вбиті частинки вірусу, тренуючи таким чином імунітет. Цей тип вакцин активно використовується для щеплень проти багатьох хвороб, зокрема, так діють вакцини проти дифтерії, гепатиту B і поліомієліту.

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Як писав Львівський портал, на Львівщині працювати з CoronaVac наразі навчились перші три мобільні бригади. Тому вони вже готові розпочати вакцинацію. Згодом спеціальні навчання пройдуть й інші шість бригад, тобто всі 9 мобільних бригад зможуть робити щеплення вакцинами Covishield та CoronaVac.

CoronaVaс вводять в організм двома дозами, другу виробник ремендує робити через 14-28 днів. Втім проведені дослідження показали, що оптимальний інтервал становить 28 днів, адже саме до того часу формується високий рівень антитіл. Ефективність вакцини сягає 83,5% після двох доз щеплень.

Цією вакциною на Львівщині будуть вакцинувати освітян, які залучені до проведення ЗНО-2021, маломобільні групи населення, а також людей, які доглядають за ними.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Станом на 14 квітня Covid-щеплення зробили 403 553 українцям. У Львові щеплення отримали вже понад 12 000 людей. Серед них – медики, старші люди віком 65+ та 80+, громадські діячі, військові.

На Львівщині Covid-щеплення загалом отримали понад 20 000 людей. Із таким показником область є третьою в Україні за темпами вакцинації.

З 13 квітня щеплення в Україні почали робити й китайською вакциною CoronaVac. Загалом держава має отримати 1,9 млн доз, зараз надійшло 215 тисяч доз.

Також нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має орієнтовно у квітні-травні. Львів сподівається отримати цю вакцину і почати використовувати у травні.

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