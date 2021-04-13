ОСТАННІ НОВИНИ

З наступного тижня у Львові вакцинуватимуть працівників сфери послуг

Ольга Денисяка

|

З наступного тижня, тобто орієнтовно від 19 квітня, у Львові почнуть вакцинувати працівників сфери послуг. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає Львівський портал.

Так, мобільні бригади почнуть вакцинувати працівників стратегічних підприємств, закладів торгівлі та ринків, закладів харчування, банків та поштових відділень.

«Від сьогодні ми працюємо з ринками, мережами супермаркетів та закладами громадського харчування, щоб з наступного тижня почати їхню вакцинацію. Це люди, які багато комунікують з іншими, тому ми маємо дбати про їхню безпеку», – заявив Москаленко.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині щеплення проти коронавірусу починають робити освітянам. Першочергово провакцинують тих вчителів, які цьогоріч будуть залучені до проведення ЗНО.

Реклама партнерів

Зазначимо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Наприкінці березня в Україну відправили китайську вакцину CoronaVac, тепер нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має орієнтовно у квітні-травні. Львів сподівається отримати цю вакцину і почати використовувати у травні.

Зараз на Львівщині щеплення досі роблять вакциною CoviShield, втім мобільні бригади вже почали навчати, як працювати з китайською вакциною CoronaVac, тобто вже найближчим часом її теж мають застосовувати.

Зауважимо, що вакцину CoronaVac в Україні використовуватимуть для щеплень, в тому числі тих, кого залучать до проведення ЗНО-2021.

Станом на 13 квітня Covid-щеплення зробили 388 401 українцю, лише п’ятеро з них отримали необхідні дві дози вакцини. У Львові щеплення отримали вже понад 12 000 людей. Серед них – медики, старші люди віком 65+ та 80+, громадські діячі, військові.

Загалом на Львівщині Covid-щеплення отримали майже 18 000 людей. Із таким показником область є третьою в Україні за темпами вакцинації.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...