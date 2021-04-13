З наступного тижня у Львові вакцинуватимуть працівників сфери послуг

З наступного тижня, тобто орієнтовно від 19 квітня, у Львові почнуть вакцинувати працівників сфери послуг. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає Львівський портал.

Так, мобільні бригади почнуть вакцинувати працівників стратегічних підприємств, закладів торгівлі та ринків, закладів харчування, банків та поштових відділень.

«Від сьогодні ми працюємо з ринками, мережами супермаркетів та закладами громадського харчування, щоб з наступного тижня почати їхню вакцинацію. Це люди, які багато комунікують з іншими, тому ми маємо дбати про їхню безпеку», – заявив Москаленко.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині щеплення проти коронавірусу починають робити освітянам. Першочергово провакцинують тих вчителів, які цьогоріч будуть залучені до проведення ЗНО.

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Зазначимо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Наприкінці березня в Україну відправили китайську вакцину CoronaVac, тепер нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має орієнтовно у квітні-травні. Львів сподівається отримати цю вакцину і почати використовувати у травні.

Зараз на Львівщині щеплення досі роблять вакциною CoviShield, втім мобільні бригади вже почали навчати, як працювати з китайською вакциною CoronaVac, тобто вже найближчим часом її теж мають застосовувати.

Зауважимо, що вакцину CoronaVac в Україні використовуватимуть для щеплень, в тому числі тих, кого залучать до проведення ЗНО-2021.

Станом на 13 квітня Covid-щеплення зробили 388 401 українцю, лише п’ятеро з них отримали необхідні дві дози вакцини. У Львові щеплення отримали вже понад 12 000 людей. Серед них – медики, старші люди віком 65+ та 80+, громадські діячі, військові.

Загалом на Львівщині Covid-щеплення отримали майже 18 000 людей. Із таким показником область є третьою в Україні за темпами вакцинації.

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