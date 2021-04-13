У Львові почали вакцинувати водіїв та комунальників

У Львові завершують другий етап вакцинації – щеплення доотримують медичні працівники й люди поважного віку. Водночас, вже почали вакцинувати тих, хто забезпечує життєдіяльність міста – освітян, соціальних працівників, водіїв громадського транспорту, комунальників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Вакцинуємо людей старшого віку, а також так звані декретовані групи – освітян, соціальних працівників, військових, працівників приватних закладів охорони здоров’я – тобто згідно з етапами вакцинації. Фізично в день проводимо близько 50 щеплень, але списки коригуємо», – зазначила лікарка вакцинальної бригади 4-ї міської клінічної лікарні Анна Фостяк.

З її слів, після щеплення можливі незначні реакції, такі як озноб, біль чи почервоніння у місці ін’єкції – таким чином організм реагує на вакцину, і це свідчать про те, що в організмі формується імунна відповідь, тобто тіло вибудовує захист від хвороби.

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Щоб вакцина «запрацювала», потрібен час – в середньому, три тижні, тобто 21 день. А повністю захищеною людина є через два тижні після другої дози вакцини. Тому медики наголошують, що після щеплення недоцільно одразу робити будь-які аналізи на визначення рівня антитіл, а потрібно й надалі дотримуватись правил карантину. Також перед вакцинацією не потрібно робити жодних додаткових обстежень чи аналізів.

«Для вакцинації не потрібно робити таких обстежень, як загальний аналіз крові та сечі, а тим більше спеціальних – як імуноферментне обстеження на визначення титру антитіл. Бо це жодного стосунку до щеплення немає. Вакцинацію повинні пройти всі пацієнти, незалежно від того, хворіли вони чи ні – час вакцинації коригує сімейний лікар кожної людини. Також прошу пам’ятати, що після вакцинації імунна відповідь формується протягом трьох тижнів, тобто через 21 день людина буде мати достатній титр антитіл. Тому не треба бути героєм на наступний день, а далі дотримуватися всіх правил карантину, носити маску, обробляти руки тощо», – наголосила Анна Фостяк.

Перед щепленням пацієнта оглядають, він підписує згоду й тоді його вакцинують. Відтак, упродовж 30 хвилин після щеплення, медики наглядають за його станом.

«Спершу наші лікарі обдзвонюють пацієнтів, які підлягають вакцинації, тоді записуємо їх на певний день і годину, і вони приходять та вакцинуються. Також, згідно зі списками, вакцинуємо освітян.

Людина заходить у кабінет, її лікар оглядає, вона заповнює інформовану згоду і проходить у кабінет на вакцинацію. Після того протягом 30 хвилин спостерігаємо за людиною в закладі на випадок виникнення будь-якої алергічної реакції», – зазначила старша медична сестра 4 міської лікарні Наталія Бадяк.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині щеплення проти коронавірусу починають робити освітянам. Першочергово провакцинують тих вчителів, які цьогоріч будуть залучені до проведення ЗНО.

Зазначимо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Наприкінці березня в Україну відправили китайську вакцину CoronaVac, тепер нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має орієнтовно у квітні-травні. Львів сподівається отримати цю вакцину і почати використовувати у травні.

Зараз на Львівщині щеплення досі роблять вакциною CoviShield, втім мобільні бригади вже почали навчати, як працювати з китайською вакциною CoronaVac, тобто вже найближчим часом її теж мають застосовувати.

Зауважимо, що вакцину CoronaVac в Україні використовуватимуть для щеплень, в тому числі тих, кого залучать до проведення ЗНО-2021.

Станом на 13 квітня Covid-щеплення зробили 388 401 українцю, лише п’ятеро з них отримали необхідні дві дози вакцини. У Львові щеплення отримали вже понад 12 000 людей. Серед них – медики, старші люди віком 65+ та 80+, громадські діячі, військові.

Загалом на Львівщині Covid-щеплення отримали майже 18 000 людей. Із таким показником область є третьою в Україні за темпами вакцинації.

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